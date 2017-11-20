Генпрокуратуре Украины запретили «копать» под Порошенко

Генеральная прокуратура Украины лишилась права возбуждать и расследовать уголовные дела в отношении президента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в частности, с 20 ноября в «Незалежной» вступило в силу нововведение в уголовно-процессуальном кодексе: теперь расследовать преступления действующих и бывших президентов, судей и высокопоставленных стражей закона смогут только следователи государственного бюро расследований (ГБР). Также ГБР получило право расследовать правонарушения, совершенные сотрудниками Национального антикоррупционного бюро, прокуроров антикоррупционной прокуратуры и военные преступления.

Напомним, с октября под зданием Верховной Рады в Киеве проходят акции протеста. Митингующие во главе с экс-президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили требуют от действующей власти внести изменения в избирательное законодательство, создать антикоррупционный суд и вынести на рассмотрение парламента закон об импичменте президента.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 20.11.17

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