В генпрокуратуре Украины призвали к ответу всё руководство страны за убийства на Майдане

Высокопоставленных украинских чиновников обвинили в намеренном затягивании расследования преступлений майдана.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководитель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк считает, что пока в «Незалежной» не сменится власть, то рассчитывать на расследование злодеяний, совершенных во время «революции гидности», бессмысленно.

«Я обвиняю руководителей правоохранительных органов и руководство государства: генеральный прокурор Луценко, министр внутренних дел Аваков, глава СБУ Грицак и соответственно руководитель государства, который отвечает за это», – цитируют украинские СМИ Горбатюка.

Чиновник также отметил, что сотрудники департамента, которым он управляет, ездили в Литву, чтобы перенять опыт расследования событий в Вильнюсе в 1990 году, однако иностранные коллеги заявили им, что «делу» дали ход только после того, как в стране сменилась власть.

Как сообщал «Новый День», в ноябре текущего года Генеральная прокуратура Украины лишилась права возбуждать и расследовать уголовные дела в отношении президента и высокопоставленных чиновников. Так, расследовать преступления действующих и бывших президентов, судей и высокопоставленных стражей закона смогут только следователи государственного бюро расследований (ГБР).

Также ГБР получило право расследовать правонарушения, совершенные сотрудниками Национального антикоррупционного бюро, прокуроров антикоррупционной прокуратуры и военные преступления.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 01.12.17

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