Минфин РФ допустил использование биткоинов в Крыму

Министерство финансов России допускает возможность использования биткоинов в Крыму. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возможность использования криптовалют на полуострове рассматривается в рамках ICO (первичное размещение).

Ранее Минфин заявлял о готовности рассмотреть вопрос расчетов в криптовалюте в Крыму для иностранных туристов.

Отметим, что биткоины в Крыму начали использовать сразу после введения санкций и блокировки платежных систем Visa и Master Card. Правда, исключительно в частных сделках. Например, на биткоины предлагают обменять недвижимость.

Сейчас федеральное правительство рассматривает возможность создания в Крыму особых условий для развития рынка криптовалют. В частности, предлагается разрешить подобным образом инвестировать в экономику полуострова.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 20.11.17

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