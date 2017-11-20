Платить за въезд или за выезд? Закон о курортном сборе вызвал споры в Госсовете Крыма

Проект закона о введении курортного сбора в Крыму вызвал споры у депутатов Госсовета. Как передает корреспондент РИА «Новый День», некоторые из народных избранников в ходе обсуждений выступили за принятие документа в представленном виде, другие посчитали, что он требует изменений.

Напомним, сегодня комитет Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму одобрил проект закона о введении курортного сбора. Согласно проекту, «туристический налог» будет введен в Саки, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе, его основная ставка составит 10 рублей в день. На заседании профильного комитета парламента республики министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко предложил перенести срок начала действия эксперимента с курортным сбором с 1 мая 2018 года на 1 мая 2019 года.

«В адрес министерства курортов и туризма поступило большое количество обращений от профильных ассоциаций туристического бизнеса с просьбой перенести начало введения эксперимента», – заявил Волченко.

Среди аргументов для переноса старта эксперимента, министр назвал возможные подвижки в вопросе о введении патентов для физлиц, что позволит снизить количество «теневых» отелей, и соответственно принесет большую прибыль для бюджета республики. Еще одной причиной Волченко назвал прогнозируемое в следующем году «изменение логических и туристических потоков, связанных с открытием Крымского моста», и нового терминала международного аэропорта в Симферополе.

Депутат Евгений Михайлов предложил оказать поддержку министру и перенести срок. По его словам, для многих отельеров в республике 2017 год оказался неудачным, и подобное может произойти и в следующем году.

В представлении депутата, пропущенный период длинной в год позволит изучить накопленный опыт других регионов, в которых эксперимент уже будет действовать. Что позволит Крыму избежать возможных ошибок при введении курортного сбора.

Однако председатель комитета Алексей Черняк заявил, что старт эксперимента «отодвигать нет смысла», так как серьезных причин для этого нет.

«По тем расчетам, которые проводили мы и специалисты министерства, в среднем при тарифе в 10 рублей каждый регион за год соберет от 50 до 70 миллионов рублей. За все четыре года это будет чуть меньше 300 миллионов рублей», – сообщил Черняк.

Примечательно, что глава комитета упомянул о возможности введения в России аналогичного сбора, только который будет взиматься не с граждан, отдыхающих внутри страны, а с тех – кто покидает ее пределы.

«Уже есть предложения по принятию такого сбора не с тех, кто отдыхает внутри страны, а ввести на федеральном уровне сбор для тех кто выезжает и не хочет отдыхать на территории Родины. И раз может себе позволить отдыхать на Мальдивах и в Турции, то пускай оставит еще десять долларов здесь на развитие местных российских курортов», – рассказал Черняк.

Еще одно предложение, прозвучавшее на заседании, – освободить от уплаты сбора граждан ДНР и ЛНР.

В свою очередь, старший помощник прокурора Крыма по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами власти, органами местного самоуправления Татьяна Серебрякова оповестила депутатов о выявленных в проекте закона сомнительных предложениях. В частности, представитель прокуратуры предложила сделать более логичным срок оповещения властей, в случае если оператор не может добиться уплаты сбора. Сейчас в документе на это дается месяц.

«Такой срок поставили, для чего он? Если мы собираемся впоследствии привлечь к административной ответственности, надо это делать сразу, заблаговременно», – сказала Серебрякова, посчитав, что разумным сроком будет 5 дней.

При этом она назвала «не очень корректным», если в список льготников будут зачислены все жители ДНР и ЛНР, что поставит их в неравное положение с гражданами России.

Черняк пообещал учесть озвученные депутатами и прокуратурой замечания, выяснить, поддержит ли глава Крыма Сергей Аксенов перенос курортного сбора, и принять документ на ближайшей сессии в двух чтениях. Поправки, в том числе касательно жителей ЛНР и ДНР, планируют внести в текст закона уже в следующем году.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 20.11.17

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