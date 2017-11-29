Отсрочки не будет: в Крыму вводится курортный сбор

Введение курортного сбора в Крыму решили не откладывать: сегодня Госсовет РК сразу в двух чтениях проголосовал за начало эксперимента с 1 мая 2018 года.

Как уже сообщал «Новый День», президент России Владимир Путин в июле текущего года подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Пилотный проект будет реализован с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года. По итогам будет принято решение о введении сбора на территории всей России. В 2018 году размер платежа не должен превышать 50 рублей в сутки, в последующие 4 года предельная ежесуточная сумма составит 100 рублей.

Каждый субъект имеет право установить свой размер сбора, не превышающий максимальный. Сумма может меняться в зависимости от сезона, времени пребывания и значения курорта – вплоть до сокращения до нуля.

В Ставропольском крае и на Алтае в первый год эксперимента планируют получить 180 и 35 млн рублей соответственно. На Кубани ориентировочная сумма сбора – 270 млн. В Ставропольском крае «курортный налог» будут взимать только в Минеральных Водах (Железноводск, Ессентуки, Кисловодск и Пятигорск) – 50 рублей с человека в сутки. В Алтайском крае решено в 2018 году установить платеж на уровне 30 рублей в сутки, а потом увеличить до 50 рублей.

В Краснодарском крае сбор составит 10 рублей в день.

В Крыму «туристический налог» вводится в Саки, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе. Ставка с 1 мая по 30 сентября составлять 10 рублей в сутки. В остальное время сбор взиматься пока не будет. В первый год эксперимента РК планирует собрать 50 – 70 млн рублей. От уплаты сбора освобождаются герои Советского союза, герои России, герои Социалистического труда и герои Труда РФ; ветераны войн, инвалиды, их сопровождающие; дети до 18 лет; приехавшие на лечение в рамках обязательного медицинского или социального страхования, а также имеющие регистрацию на территории РК. Остальные, включая жителей Севастополя, будут платить взнос при заселении в официальное место размещения на срок более 24 часов.

Отметим, на сегодняшний день, по разным данным, «в тени» работают от 2,5 до 4 тысяч крымских отелей, как заставить их платить налоги, в том числе и курортный сбор, пока непонятно.

До сих пор не прояснен вопрос и по тем, кто приезжает в Крым по работе, на учебные или тренировочные сборы, для участия во всевозможных фестивалях и конференциях.

Отметим, министерство курортов и туризма РК вышло с предложением перенести начало эксперимента на 2019 год. Это предложение поддержал и ряд экспертов. Главный аргумент – инфраструктура не готова к эксперименту: путь через переправу, которым прибывает около полвины туристов, зависит от погодных условий; в отелях – особенно крупных – могут возникнуть очереди при заселении из-за дополнительных бюрократических процедур (правда, не совсем понятно, почему процесс оформления в отель должен существенно удлиниться из-за того, что клерку придется произвести на калькуляторе один дополнительный расчет и распечатать дополнительный документ, а туристу поставить дополнительную подпись).

Противники скорого начала эксперимента предлагают дождаться открытия моста через Керченский пролив и полагают, что за год проблемы, связанные с бюрократическими процедурами будут решены.

Однако Госсовет решил введение сбора не откладывать, вопросы освобождения от «курортного налога» жителей ДНР и ЛНР на сегодняшней сессии республиканского парламента не обсуждался.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 29.11.17

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