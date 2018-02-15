В Крыму отказались от введения курортного сбора в наступающем сезоне

Эксперимент по введению курортного сбора в Крыму перенесут на 2019 год. Соответствующая поправка будет внесена в республиканский закон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с предложением отстрочить начало эксперимента в прошлом году выступило министерство курортов и туризма Крыма. Однако депутаты не прислушались к мнению министерства и профильных экспертов, решив приступить к сбору с мая 2018 года, несмотря на нерешенные бюрократические проблемы.

«Мы получили целый ряд согласований на федеральном уровне и везде нашли понимание. На 1 мая 2019 года перенос вполне возможен, и мы надеемся, что в Государственном совете примут эту поправку, и у Крыма будет в запасе год для подготовки», – рассказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

По его мнению, после принятия отсрочки за процесс внедрения курортного сбора министерство будет нести еще более серьезную ответственность. Председатель профильного комитета Госсовета Крыма Алексей Черняк заявил, что поправка будет рассмотрена на ближайшей сессии парламента республики.

Как уже сообщал «Новый День», в Крыму эксперимент предусматривает сборы в Саки, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе. Ставка с 1 мая по 30 сентября будет составлять 10 рублей в сутки. В остальное время сбор взимать пока не собираются. От его уплаты сбора освобождаются герои Советского союза, России, Социалистического труда и Труда РФ, ветераны войн, инвалиды, их сопровождающие, а также дети до 18 лет, приехавшие на лечение в рамках обязательного медицинского или социального страхования, и все имеющие регистрацию на территории Крыма. Остальные, включая жителей Севастополя, будут платить взнос при заселении в официальное место размещения на срок более 24 часов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 15.02.18

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