В правительстве Крыма отчитались о «приличной» мобильной связи

В Крыму заявили о почти полной модернизации мобильной связи на полуострове.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам министра внутренней политики, информации и связи республики Дмитрия Полонского, на полуострове «проблемы с покрытием были, есть и будут всегда». Он также отметил, что на сегодняшний день в Крыму практически завершена реконструкция и модернизация сетей связи. При этом некоторые работы все же еще будут вестись.

По мнению Полонского, основной проблемой связи на полуострове является то, что из-за антироссийских санкций ни один крупный оператор мобильной связи до сих пор не зашел в Крым.

«В Крыму сейчас работают три оператора, все местные. Однако я передвигаюсь постоянно по всей республике и хочу сказать, что в самых дальних уголках у меня был сигнал 3G, я спокойно разговаривал по телефону. Я в шутку говорю, что сеть связи в Крыму развивается добровольно-принудительными методами. Не имея возможности влиять напрямую, мы все равно находим инструменты. По оценкам независимых экспертов, у нас достаточно приличная ситуация со связью», – цитируют РИА «Новости» Полонского.

Напомним, после того Крым вошел в состав России из-за санкций многие западные компании перестали работать с крымскими операторами. Поэтому власти Крыма решили использовать при реконструкции мобильных вышек китайское оборудование.

Симферополь, Анастасия Зук

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