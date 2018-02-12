Вне зоны доступа: крымчане вновь не могут дозвониться по мобильным номерам

В Крыму вновь возникли проблемы с качеством мобильной связи и мобильного интернета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около 10 дней жители полуострова жалуются, что дозвониться до родных и знакомых получается в лучшем случае с четвертой-пятой попытки.

«Связь постоянно обрывается, приходиться перезванивать, возникают помехи, ничего не слышно в трубке», – говорят крымчане. С мобильным интернетом тоже не все гладко: сайты, если и загружаются, то очень долго.

Связисты проблему не отрицают, но объясняют плохое качество связи аварией. «В связи с возникшей аварийной ситуацией на сети мобильной связи качество услуг периодически может снижаться. Приносим извинения за временно причиненные неудобства», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Крымтелеком».

Специалисты компании обещают устранить неполадки на оборудовании в течение сегодняшнего дня.

Симферополь, Февраль, Оксана Мурзина

Симферополь, Февраль. Другие новости 12.02.18

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