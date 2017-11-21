Непогода остановила работу Керченской переправы

Из-за ухудшения погодных условий приостановлена работа Керченской паромной переправы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», паромы перестали курсировать из-за сильного ветра и шторма. В «Морской дирекции» рекомендуют пассажирам планировать поездки с учетом прогноза погоды. «Возможное улучшение погодных условий ожидается ближе вечеру или даже к ночи», – сообщил РИА «Новый День» оператор перевозчика.

Напомним, по прогнозам синоптиков сегодня на Крым обрушится снежный шторм, а также усилится северо-западный ветер – до 20-25 метров в секунду.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 21.11.17

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