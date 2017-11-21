Нежелание крымчан платить за капремонт беспокоит Общественную палату России

Общественную палату России беспокоит низкий уровень собираемости взносов за капремонт в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественники считают, что проблема в рамках республики приобрела острый характер.

По словам первого заместителя председателя комиссии ОП России по ЖКХ, исполнительного директора Национального центра «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, собираемость взносов в Крыму составляет 45,6%, в то время как в целом по России – 88,6%. При этом общественница утверждает, что в регионе есть проблемы и с темпами выполнения работ.

Начальник юридического отдела АНО «ЖКХ Контроль РК», член Общественной палаты Крыма Вячеслав Мартынов признал наличие в регионе проблемы с собираемостью взносов. По его словам, исправить это пытаются за счет активного информирования граждан.

«Многие крымчане до сих пор сомневаются – платить или не платить. Считают, что фонд капремонта – это какая-то финансовая пирамида, которая рухнет, лопнет, ее просто не станет», – рассказал Мартынов.

По его словам, зачастую мнение людей не могут изменить даже аргументы о том, что фонд создан государством. Общественник утверждает, что на приемы граждан профильными специалистами часто приходят одни и те же люди, которые задают один и тот же вопрос – «а можно ли не платить за капремонт?». При этом он привел другой показатель по собираемости взносов – 66%, предположив, что «в принципе, взносы по капремонту постепенно входят в быт крымчан».

Как говорит Мартынов, ситуация с капремонтом в Крыму стоит не так остро как проблема переселения граждан из аварийного жилья. Так, власти предоставили переселенцам только 69 квартир в Щелкино и 40 в Феодосии, в то время как нуждаются в жилье 951 человек. Затянувшееся решение проблемы общественник пояснил привлечением недобросовестных подрядчиков. По информации общественника, в следующем году власти намерены отойти от практики строительства домов под нужды переселенцев и заняться приобретением готового жилья.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 21.11.17

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