Украине не до профи: иностранные специалисты стараются обходить страну стороной

Украина оказалась в «пятерке» наименее привлекательных стран для высококвалифицированных иностранных специалистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ежегодном исследовании World Talent Ranking Международного института развития менеджмента (Швейцария) «Незалежная» заняла лишь 59-е место из 63-х. Отметим, что по сравнению с прошлогодним результатом страна потеряла сразу 10 пунктов. Это самое значительное падение среди участников рейтинга.

Россия заняла 43-е место, скатившись на 2 строчки относительно результатов 2016-го года.

Из стран постсоветского пространства самый большой успех продемонстрировал Казахстан. Ему удалось подняться на 30-ю позицию, преодолев сразу 14 пунктов. Казахстан опередил даже технологичные Японию (31-е место) и Южную Корею (39-я).

В лидерах Швейцария, Дания, Бельгия, Австрия, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Германия, Швеция и Люксембург.

«Системы образования в Европе отличают их от остальной части пакета. Это позволяет развивать местные таланты и в то же время привлекать иностранных, высококвалифицированных специалистов, на которых рассчитывают многие европейские компании», – отмечают авторы исследования.

США на 16-м месте. При этом эксперты отмечают, что страна рискует потерять свои позиции, если не увеличит инвестиции в государственное образование.

Ежегодный World Talent Ranking охватывает 63 государства. Эксперты оценивают методы, используемые странами для привлечения и сохранения талантов: уровень образование, инвестиции государства в высшее образование, оплата труда, качество жизни, безопасность, налоги, знание иностранных языков.

Как уже сообщал «Новый День», в похожем исследовании международного агентства InterNations, опубликованном в сентябре текущего года, Украина оказалась также на 59-м месте среди 65 стран, попав в «десятку» худших стран для проживания иностранных специалистов. При составлении исследования аналитики интересовались мнением самих экспатов. Всего было опрошено более 12 тысяч 500 респондентов из 188 стран. Иностранцы пожаловались, что на Украине стремительно падают зарплаты, а местные их «не любят».

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 22.11.17

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