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Четверг, 23 ноября 2017, 12:51 мск

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В Севастополе поймали шпиона

В Севастополе поймали шпиона

В Севастополе сотрудники военной контрразведки задержали гражданского служащего Черноморского флота по подозрению в шпионаже.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас мужчина находится в изоляторе.

«Служащий Черноморского флота, бывший флотский офицер, задержан по подозрению в шпионаже в пользу соседнего государства», – цитируют РИА «Новости» свой источник. Ведется дальнейшее расследование. В случае если подозрения подтвердятся, то задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщал «Новый День», в конце сентября в Симферополе сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, которые информировали спецслужбы Украины о деятельности Черноморского флота РФ.

Севастополь, Анастасия Зук

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