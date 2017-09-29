В столице Крыма поймали шпионов, работавших по заданию Украины

В Симферополе задержали двух граждан России, которые информировали спецслужбы Украины о деятельности Черноморского флота РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», задержанные шпионы – военнослужащий одного из крымских подразделений и россиянка, передавали спецслужбам незалежной информацию, содержащую государственную тайну, сообщает пресс-служба ФСБ России.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Санкция данной статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Как сообщал «Новый День», накануне ФСБ ликвидировала мощный канал поставок украинского оружия в РФ. Украинцы снабжали оружием 21 регион России.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 29.09.17

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