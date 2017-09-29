ФСБ ликвидировала мощный канал поставок украинского оружия в РФ

Сотрудники ФСБ пресекли поставки оружия из Украины в регионы России.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинцы снабжали оружием 21 регион РФ.
В ходе спецоперации были проведены обыски у 62 граждан, которые причастны к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения, а также его контрабандным поставкам с территории Украины.
В ходе обысков найдено и изъято более 180 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства. В частности, 121 пистолет и револьвер («Наган», «ПСМ», «АПС», «ТТ», «ПМ», «Вальтер», «Глок»), 38 карабинов и винтовок, 11 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, ручной пулемет «Калашникова», приспособлениями для бесшумной стрельбы, гранаты, основные части и комплектующие для изготовления более 200 единиц оружия, свыше 7 тысяч боеприпасов различного калибра, более 18 кг взрывчатых веществ и средств инициирования взрыва.
Также прекращена деятельность восьми мастерских по изготовлению боеприпасов, а также модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, пишут РИА «Новости».
В настоящее время выясняются все обстоятельства, проводятся следственные действия и розыскные мероприятия по установлению остальных контрабандистов, в том числе за границей.
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