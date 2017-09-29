Задержанный в Симферополе шпион признался в передаче секретной информации для Минобороны Украины (ВИДЕО)

Задержанный в крымской столице российский военный дал признательные показания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», военнослужащий одного из крымских подразделений, задержанный по подозрению в шпионаже за деятельностью ЧФ, работал с напарницей.

«Я пытался передать секретную информацию главному управлению разведки министерства обороны Украины», – заявил сотрудникам ФСБ на допросе Дмитрий Долгополов.

Долгополова и Анну Сухоносову задержали в одной квартире, пишут СМИ.

Как сообщал «Новый День», в отношении двоих задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Санкция данной статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

задержание шпионов

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Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 29.09.17

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