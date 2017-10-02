Понедельник, 2 октября 2017, 11:25 мск

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Крым

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В Крыму накрыли штаб религиозных экстремистов

В Крыму накрыли штаб религиозных экстремистов

В Крыму ФСБ пресекла деятельность запрещенной в РФ религиозной организации «Таблиги джамаат».

Как передает корреспондент , участников международной религиозно-экстремистской организации задержали сотрудники ФСБ Крыма и Севастополя совместно с МВД по Крыму.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия. В отношении экстремистов возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации», сообщает пресс-служба ФСБ РК.

Напомним, в пятницу оперативники ФСБ задержали семейную пару шпионов, «работавших» в Симферополе по заданию Украины.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Санкция данной статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 02.10.17

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