Феодосийское «Море» отдадут «Калашникову» – будут строить скоростные суда

Феодосийский судостроительный завод «Море» может войти в состав госкорпорации «Ростех» и перейти в управление АО «Концерн «Калашников».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», планируется, что предприятие будет акционировано, а акции передадут «Калашникову» в доверительное управление.

По информации министерства промышленной политики Крыма, на данный момент куратором «Море» все еще является судостроительный завод «Пелла».

«Завод «Вымпел», входящий в концерн «Калашников», начал строительство лекгосплавных скоростных судов, и поскольку известно, что судостроительный завод «Море» имеет все необходимые в этом направлении компетенции, то концерн «Калашников» заинтересован в строительстве и достройке таких судов в Крыму на базе «Моря»», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства промышленной политики Крыма.

В министерстве отмечают – решение об изменении куратора завода и передачи его «Калашникову» еще не принято. Но для ведомства оно очень ожидаемо.

«Со своей стороны Минпром Крыма заинтересован в работе концерна «Калашников» на территории республики, в частности в заходе на СЗ «Море», так как это будет способствовать увеличению загрузки заказами завода «Море», созданию новых рабочих мест и улучшению благосостояния трудоспособного населения», – отмечают в министерстве.

В свою очередь, вице-премьер России Дмитрий Рогозин, не раз посещавший завод «Море» во время визитов в Крым, подтвердил намерение «Калашникова» начать работу в Крыму.

«Морская коллегия при правительстве России поддержала инициативу концерна «Калашников» восстановить в Крыму на новой технологической основе производство скоростных пассажирских судов на подводных крыльях и обеспечить морское сообщение между портами Краснодарского края и Крыма», – сообщил вице-премьер на своей странице в Facebook.

Напомним, завод «Море», после возвращения Крыма в состав России, получил статус федерального госпредприятия и был модернизирован. Завод занимается производством судов на подводных крыльях и воздушных подушках. Часть имущества завода в 2016 году была передана правительством России в аренду Ленинградскому судостроительному заводу «Пелла».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 23.11.17

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