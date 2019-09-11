Теперь десантные корабли: Крыму обещают очередной крупный проект

В Крыму собираются строить универсальные десантные корабли. Первые два должны быть заложены на керченском судостроительном заводе «Залив» в мае 2020 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас завершается разработка технической документации. Подписать контракт планируют в ближайшее время. Первый корабль должен быть спущен на воду в течение 7 лет.

Согласно проекту водоизмещение кораблей будет достигать 15 тыс тонн. На судах будут оборудованы доковые камеры для десантных катеров. Кроме того, они смогут брать на борт более 10 вертолетов различных классов.

Керченский завод «Залив» имеет место для постройки судов длиной до 300 м и шириной до 50 м, что позволяет строить корабли водоизмещением более 150 тыс тонн, напоминают «Известия».

Это не первый большой проект, который собираются поручить Крыму. В 2017 году поднимался вопрос о строительстве лекгосплавных скоростных судов на базе судостроительного завода «Море» в Феодосии. В январе текущего года заявлялось о строительстве судов на подводных крыльях в Севастополе.

В начале августа сообщалось, что «Залив» является основным претендентом на строительство плавучего дока для обслуживания ледоколов, а также может получить заказы на строительство четвертого и пятого ледоколов ЛК-60.

О дальнейшей судьбе этих проектов не известно. Кроме севастопольского: по ярду причин от него отказались – в городе будут проводить лишь швартовые и ходовые испытания уже готовых кораблей. На сегодняшний день загрузка крымских судостроительных предприятий составляет всего 45%. И перспектив для увеличения портфеля заказов не просматривается.

Керчь, Игорь Юров

Керчь. Другие новости 10.09.19

Лидерство по дороговизне продуктов в Крыму у Ялты перехватила Керчь. / В команде Зеленского придумали, как торпедировать Минские соглашения. / «Выдохнуть и успокоиться»: в партии Зеленского призвали прекратить разговоры о вступлении в ЕС. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»