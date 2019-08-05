В Крыму собираются реализовать проект, направленный на освоение Арктики

В Крыму собираются строить док для обслуживания атомных ледоколов. Цена вопроса – 8,5 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ФГУП «Атомфлот» строит серийные ледоколы «Сибирь» и «Урал». Спустить корабли на воду планируется в 2021 и 2022 годах. В планах еще три ледокола. И теперь встал вопрос о строительстве плавучего дока для их обслуживания.

«Атомфлот» уже не первый год ведет переговоры с верфями по строительству дока, пишет «Коммерсант», отмечая, что сейчас атомные ледоколы проходят докование в собственном доке на базе «Атомфлота» в Мурманске, а также в арендуемом доке в центре города, но они слишком малы для ЛК-60, которые должны стать самыми крупными ледоколами в мире.

Стапельное расписание еще не построенного дока будет полностью загружено, так как каждый из пяти ледоколов нужно будет доковать раз в 2,5 года.

Рассматривались варианты строительства дока на Балттийском заводе, на дальневосточной «Звезде» (управляется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка), керченским «Заливом» (подконтролен структуре группы «Ак Барс»), а также в Китае, Хорватии, Турции.

Основным претендентом на получение заказа считается «Залив», чей производственный и технический потенциал «позволяет предприятию позиционировать себя как исполнителя заказа любой сложности»: возобновлено строительство полнокомплектных судов, проведена модернизация производственных цехов и участков, восстановлена работа ряда подразделений по достроечным направлениям.

Кстати, «Залив» может получить заказы на строительство четвертого и пятого ледоколов ЛК-60, но в этой сфере у наго есть мощный конкурент в лице Балтзавода.

Ожидается, что конкурс на строительство дока будет объявлен в августе. Но, по мнению специалистов, определять победителя будут, исходя не столько из экономических, сколько из политических соображений: вопрос загрузки верфей Крыма стоит очень остро, а строительство дока – это идеальный с точки зрения масштабов, технологических требований и санкционных рисков проект.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.08.19

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