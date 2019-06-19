Крымские предприятия ВПК рискуют остаться без заказов – об этом заявил вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы загрузки оборонных предприятий Крыма и Севастополя обсуждались сегодня на заседании Морской коллегии при правительстве России. По словам вице-премьера, согласно перспективному плану загрузки судостроительных и судоремонтных предприятий РФ до 2027 года, на полуострове должны построить 32 корабля для Минобороны и 28 судов для других заказчиков. Но эти заказы должны быть выполнены в ближайшие 3 – 4 года. А вот по загрузке крымских предприятий после 2022 года пока не подано ни одного предложения.

Отчасти проблему можно решить за счет диверсификации производства гражданской продукции: по словам Борисова в Крыму можно строить газотопливные, рыболовные и скоростные пассажирские суда. Пока конкретных проектов нет.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 19.06.19

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