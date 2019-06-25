Еще один несбывшийся проект? Строить «Кометы» в Крыму начнут не раньше 2020 года

Феодосийский завод «Море» начнет строить судов на подводных крыльях только в 2020 году. Об этом заявил министр промышленной политики республики Андрей Васюта.

Как уже сообщал «Новый День», о том, что «Море» приступает к строительству сразу двух новых «Комет» было заявлено еще в январе текущего года. Тогда глава концерна «Калашников» Владимир Дмитриев говорил, что суда на подводных крыльях будут одним из локомотивов роста в судостроении.

Но пока не случилось. Сегодня Васюта вновь сообщил об этих судах как о планах на будущее: «Часть серии будет выпускаться на заводе «Море» в Феодосии, часть – на заводе «Вымпел» (в Рыбинске – прим. НД). С текущего года начинается достройка «Комет», она будет вестись на Крымском полуострове. Строительство как минимум двух «Комет» со следующего года будет вестись здесь, на «Море».

Напомним, на прошлой неделе вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов сообщил, что загрузка предприятий ВПК Крыма составляет всего 45%. Проблему можно решить за счет диверсификации производства гражданской продукции(в Крыму можно строить газотопливные, рыболовные и скоростные пассажирские суда), но пока конкретных проектов нет.

Феодосия, Лиана Макоба

Феодосия. Другие новости 25.06.19

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