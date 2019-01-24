Феодосийский завод «Море» готов штамповать «Кометы» в промышленных масштабах

Феодосийский завод «Море» приступает к строительству сразу двух новых судов на подводных крыльях. Обе «Кометы» будут эксплуатироваться в азово-черноморском регионе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал глава концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.

Напомним, коммерческие рейсы подобных пассажирских судов уже открыты по маршруту Севастополь-Ялта. Предполагается ещё один маршрут в Евпаторию. «Комета 120М» вмещает 120 пассажиров в двух салонах. Экипаж 5 человек. Скорость теплохода на подводных крыльях составляет 35 узлов (около 65 км/ч).

«Я верю, что суда на подводных крыльях будут снова одним из локомотивов нашего роста в судостроении, верю, что уже в начале 2019 года подпишемся еще на пару «Комет» в азовско-черноморский бассейн, и на этот раз будем делать их максимально близко к месту дальнейшей эксплуатации, чтобы не тратиться на логистику.

И точно также верю, что мы пойдем за рубеж, у нас есть ряд потенциально заинтересованных контрагентов, в январе я отправлюсь в одну из стран на переговоры. Разные страны интересуются, можно говорить и про Средиземное море, и про Ближний Восток, и про Юго-Восточную Азию.

Чисто теоретически мы можем делать достаточно много судов на подводных крыльях без серьезных мероприятий по расширению производства, девять-десять единиц в год, учитывая, что Рыбинск не единственное место, где мы могли бы их производить. В том же Крыму, например. Четвертая и пятая «Кометы» будут производиться на «Море», только что завершился конкурс», – цитирует Дмитриева «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 24.01.19

Google спасен: Крым оказался на территории России. / Железнодорожное движение по Крымскому мосту откроется не раньше и не позже. / Здоровый аппетит: Крым просит Москву профинансировать ещё 107 объектов на 73 миллиарда. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»