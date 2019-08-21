Пока не долетели: Крым не получил обещанных «Комет»

В Крыму ждут новую «Комету» – судно на подводных крыльях должно было встать на маршрут между крымскими портами еще в июле, однако завод-изготовитель отправил его только 14 августа. Прибыть к месту дислокации «Комета» должна в течение 2 -3 недель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2018 году Ялту и Севастополь соединил регулярный морской маршрут. Правда, работала всего одна «Комета». Текущим летом обещали пустить еще две. Но не получилось.

В концерне «Калашников», чьи подразделения занимаются производством подобных судов, сообщили, что по результатам эксплуатации первой «Кометы» в проектную документацию судна внесли ряд изменений, улучшающих технико-эксплуатационные показатели. В частности, были проработаны вопросы технического обеспечения судовой силовой установки, навигационного оборудования, системы автоматического управления движением. Кроме того повышен уровень комфорта как для пассажиров, так и для экипажа.

Достраивать вторую и третью «Комету» планировали в Севастополе, но потом от этой идеи отказались: в городе будут проводить лишь швартовые и ходовые испытания уже готовых кораблей.

«Судя по всему, для организации такой достройки у «Южного Севастополя» нет человеческих, ни материальных возможностей, – пишут местные telergram-каналы. – Зато в избытке есть множество рисков санкционных и саботажных».

Именно санкции стали причиной задержки выхода «Комет» на маршрут, пишет «Коммерсант»: проекту потребовалась замена поставщика двигателей и перепроектирование.

В результате, если вторая «Комета» и выйдет в этом сезоне в море, то только в конце сезона.

Третью «Комету» планируют передать заказчику к ноябрю.

В следующем году минтранс Крыма обещает, помимо маршрута «Ялта – Севастополь», запустить движение «Комет» между Евпаторией и Свастополем, а также Ялтой и Феодосией.

Напомним, в январе текущего года заявлялось, что суда на подводных крыльях начнет строить феодосийский завод «Море». Однако в середине года планы скорректировали: производство начнут не ранее 2020 года.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.08.19

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