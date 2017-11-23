ОНФ: Самые убитые дороги в Москве и Крыму

Крым занял второе место в рейтинге регионов с «убитыми» дорогами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с момента старта проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» жители России нанесли на интерактивную карту около 25 тыс участков, которые требовали ремонта. Почти треть из них либо отремонтированы, либо включены в планы ремонта на 2018 год.

Больше всего отметок на интерактивной карте оставили жители Московской области – 877 участков, на втором месте оказался Крым –838 участков и на третьем – Рязанская область с 807 участками.

Отметим, что среди крымчан самыми активными оказались жители Симферополя, которые нанесли на карту –248 непригодных дорог, Керчи – 188 и Ялты – 147. Жители Джанкоя нанесли на карту 74 отметки, Феодосии – 55, Евпатории – 41. Самыми неактивными оказались крымчане из Армянска – 2 отметки и алуштинцы – 8 отметок.

Регионами-лидерами по количеству дорог, где по состоянию на 22 ноября был проведен ямочный ремонт, стала Ивановская область – проведены работы на 187 участках, Санкт-Петербург – 185, Смоленская область – 155 , Крым – 143 и завершает топ-5 Томская область 120.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 23.11.17

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