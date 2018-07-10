Глав крымских муниципалитетов, сорвавших сроки дорожных работ, срочно собирают в одном месте

Крымские чиновники срывают сроки ремонта дорог на полуострове.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов поручил до конца текущей недели провести служебное расследование в отношении глав муниципалитетов, которые своевременно не проконтролировали подготовку техзаданий по капитальному ремонту дорог в соответствии с федеральным законодательством и допустили срыв торгов.
Кроме того, глава полуострова заявил о «работе над ошибками» с провинившимися. В четверг и пятницу глав муниципалитетов ждут в Совмине Крыма.
«Будем работать до тех пор, пока все документы не будут приняты на соответствие федеральному законодательству», – предупредил Аксенов в ходе рабочей встречи со своим заместителем Виталием Нахлупиным и председателем госкомитета дорожного хозяйства Крыма Сергеем Карповым.
Нахлупин, в свою очередь заявил, что со всеми муниципальными чиновниками были проведены необходимые встречи, консультации для своевременной подготовки документации.
«С главами администраций были проведены пошаговые консультации с тем, чтобы дорожные карты по данному вопросу были составлены правильно. Тем не менее, не все выверили пакет документов и привели его в соответствующий вид», – сказал вице-премьер.
Как уже сообщал «Новый День», в текущем году на дорожное хозяйство Крым получил 3 миллиарда 286 миллионов рублей. Деньги выделены из резервного фонда президента России. Однако если они не будут освоены в 2018-м году, то вновь вернутся в Москву.
Напомним, что в конце прошлого года Крым занял второе место в рейтинге «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог».
Симферополь, Галия Шакирова
Симферополь. Другие новости 10.07.18
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