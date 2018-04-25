Крым получил 3 миллиарда рублей на ремонт дорог

Крым получил очередную миллиардную помощь из федерального бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Госсовет Крыма внес изменения в бюджет республики на 2018 год с учетом полученных трансфертов.

Согласно документу, расходная часть бюджета увеличена на 3 миллиарда 568 миллионов рублей – до 170 миллиардов 767 миллионов рублей. Дефицит бюджета увеличится на 17,7 миллионов рублей и составит 2 миллиарда 953 миллиона рублей.

Основную часть средств Крым получит из резервного фонда президента: на дорожное хозяйство республики выделено 3 миллиарда 286 миллионов рублей. Еще один трансферт – из резервного фонда правительства России, составит 12,5 миллионов рублей, и будет направлен на покупку передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов, где проживает до 100 человек.

Напомним, в конце прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что президент России Владимир Путин поручил выделить республике 4,5 миллиарда рублей на ремонт и строительство новых дорог.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 25.04.18

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