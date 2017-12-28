Путин поручил дать Крыму 4,5 миллиарда рублей – на нормальные дороги

Крым дополнительно получит 4,5 миллиарда рублей на ремонт и строительство новых дорог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», деньги на эти цели поступят из федерального бюджета уже в январе 2018 года.

По словам главы РК Сергея Аксенова, поручение о дополнительном финансировании ремонта дорог дал лично президент России Владимир Путин по итогам их разговора в декабре. Он выразил надежду, что средства будут потрачены эффективно, и это сможет проконтролировать недавно назначенный руководитель Государственного комитета дорожного хозяйства Крыма Сергей Карпов.

Аксенов напомнил, что ранее Карпов возглавлял территориальное управление государственной компании «Российские автомобильные дороги» в Санкт-Петербурге, и насчет его перевода в республику пришлось договариваться с министром транспорта России Максимом Соколовым. По его мнению, Карпову при выборе участков дорог, которые должны быть отремонтированы в первую очередь, следует не просто принимать заявки от муниципалитетов, а лично проехаться по всем регионам республики.

При этом Аксенов раскритиковал подавшего в отставку в августе экс-главу администрации Симферополя Геннадия Бахарева. Бывший сити-менеджер крымской столицы, несмотря на выделенный миллиард рублей на дороги Симферополя, не смог нормально организовать работу по ремонту дорожного покрытия. Как результат: в частном секторе Симферополя, по мнению Аксенова, «дорог нет», а сделаны те участки, которые и не нуждались в ремонте.

«Начали перекладывать дорогу на улицах Русская, Генерала Васильева. Зачем, выяснили уже впоследствии. Вывод опять один – нельзя было бывшему главе администрации Симферополя Геннадию Бахареву доверять эту работу. Поскольку все делалось спустя рукава», – заявил Аксенов, добавив, что эта причина в числе прочего повлияла на карьеру Бахарева.

Кроме того, Аксенов объявил об окончании процесса выбора компании, которая установит на дорогах Крыма камеры. Напомним, начальник управления ГИБДД МВД по Крыму Анатолий Борисенко заявил, что до 2019 года в республике установят 285 средств фиксации нарушений правил дорожного движения водителями. Камеры будут размещены на аварийно-опасных участках, которые определит автоинспекция.

«По фото и видеофиксации концессионное соглашение будет заключено в январе. Там, по-моему, уже выбран победитель, но проходит определенный этап процедур. С февраля начнут монтаж систем фото и видеофиксации. Не только в Симферополе, но и по всему Крыму», – рассказал глава Крыма, уточнив, что торги четыре раза отменялись. Сначала не было желающих, а затем среди претендентов началась борьба, что привело к обжалованию результатов и проведению новых торгов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.12.17

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