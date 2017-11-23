Неправильная парковка обойдется жителям Симферополя на треть дороже

Жителям Симферополя придется платить за неправильную парковку на 34% больше, чем сейчас.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в комитете по ценам и тарифам республики сообщили об определении базовых тарифов на перемещение задержанных автомобилей.

«На основании тарифных заявок предприятий для расчета и установления тарифов Госкомцен Крыма были применены методы экономически обоснованных затрат и индексации. В результате базовый тариф на перемещение задержанных авто на территории республики составил 1 тысячу 934 рубля за 1 перемещение (кроме городского округа Симферополь и городского округа Ялта), на территории Симферополя – 2 тысячи 685 рублей за одно перемещение», – сообщила пресс-служба комитета.

Таким образом, симферопольцы за эвакуацию автомобилей будут платить почти на 700 рублей больше. Сейчас действующий тариф в Симферополе составляет 2 тысячи рублей. В комитете утверждают, что базовый тариф для столицы республики будет установлен на долгосрочный период – ближайшие три года, но с последующей ежегодной индексацией. Над базовым тарифом для ЮБК специалисты комитета еще работают. Отметим, что действующий в Ялте тариф составляет 2,3 тысячи рублей.

«Базовые уровни тарифов на перемещение задержанных транспортных средств являются начальной максимальной ценой торгов (аукциона на понижение) по отбору исполнителей, по результатам которого устанавливаются тарифы на перемещение задержанных транспортных средств», – пояснили в Госкомцен.

Как уже сообщал «Новый День», эвакуаторы начали работать в Симферополе с ноября 2016 года. Изначально тарифы на эвакуацию были небольшими, но начали расти уже с начала 2017 года. Тогда же эксперты спрогнозировали дальнейшее увеличение тарифов комитета.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 23.11.17

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