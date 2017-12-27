В Симферополе за парковку у Дворца пионеров придется платить

До конца года парковку у симферопольского Дворца детского и юношеского творчества сделают платной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее решение принято администрацией города. Чиновники поясняют данное решение тем, что парковку необходимо благоустраивать, а также следить за чистотой на данной территории. Теперь хозяйничать здесь будет МУП «Гор Транс Сервис».

«Планируем до конца года ввести. Тариф согласован на уровне о 50 рублей в час, но сейчас идет речь об изменении бесплатных минут с 10 до 20. Пока другая информация обговаривается», – сообщили РИА «Новый День» в МУПе.

Отметим, что парковка у Дворца пионеров пользуется спросом у крымчан: сюда родители привозят на занятия детей, кроме того это единственная обустроенная стоянка, расположенная в непосредственной близости с Детским парком.

Как сообщал «Новый День», эвакуаторы начали работать в Симферополе с ноября 2016 года. Перемещение автомобиля на штрафстоянку симферопольцам обходится в кругленькую сумму – 2 тысячи 685 рублей.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.12.17

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