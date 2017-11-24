На западе Украины исчезли четыре тысячи призывников

Молодые украинцы «исчезают» тысячами, чтобы не попасть в зону АТО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Закарпатском областном военкомате сообщили, что не смогли вручить повестки 4,5 тыс призывникам. По официальной версии – они могли уехать на заработки и не уведомить об этом военкомат. Сейчас все «заробитчане», как их называют на Украине, объявлены в розыск. Всего в этой области уклоняются от воинской обязанности около 20 тыс призывников. Служить отправятся 155 жителей Закарпатья, не сумевших скрыться.

Отметим, это не единственный регион, в котором молодые люди не хотят надевать военную форму. В Киевской области призывников отлавливают в ночных клубах и на улице. Там уже стартовали тотальные проверки: официально это называют розыском призывников-уклонистов. Однако, существенно «отлов» не повлиял на осенний призыв: по стране только 4% молодых людей, которым вручили повестки, явились на призывные участки.

Львов, Анастасия Зук

Львов. Другие новости 24.11.17

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