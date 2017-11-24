Крымский мост собираются связать железной дорогой с Симферополем

В Крыму рассматривают возможность строительства новой прямой железной дороги от моста через Керченский пролив к Симферополю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предложение внесено в проект концепции комплексного развития железных дорог Крыма. В частности, в проекте предлагается рассмотреть возможность строительства железной дороги в едином транспортном коридоре с трассой «Таврида».

По предварительной оценке разработчиков концепции, стоимость строительства железной дороги на участке Керчь – Симферополь протяженностью 215 километров оценивается в 35 млрд рублей. Разработчики отмечают, что прямая железная дорога имеет высокий экономический эффект и социальную значимость, является самым кратким маршрутом между Керчью и Симферополем и сможет служить прямым продолжением железнодорожного сообщения через Керченский пролив. Авторы идеи подчеркивают, что для строительства могут быть задействованы внебюджетные источники на основе проектного финансирования либо выпуска инфраструктурных облигаций, пишет РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», к 2025 году Министерство транспорта России за 57 млрд рублей собирается электрифицировать железные дороги Крымского полуострова. В первую очередь будет электрифицирован участок Керченский мост – Джанкой.

Симферополь, Анастасия Зук

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