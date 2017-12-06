Эксперт: строительство новой железной дороги в Крыму нерентабельно

Перевозчики раскритиковали инициативу строительства новой прямой железной дороги от моста через Керченский пролив к Симферополю. Как сообщал «Новый День», по предварительным подсчетам, стоимость втеки протяженностью 215 километров оценивается в 35 млрд рублей. Авторы идеи отмечают, что для воплощения проекта в жизнь могут быть задействованы внебюджетные источники на основе проектного финансирования либо выпуска инфраструктурных облигаций.

Однако, по мнению экспертов, затраты на строительство будут больше, чем толк от новой транспортной артерии: «Идея, конечно, имеет место быть, но экономия пути в 1,5-2 часа (чем через Джанкой) и затраты в рамках 35 миллиардов рублей не сопоставимы. Кроме того, проект потребует строительства дополнительной дорожной инфраструктуры, в том числе железнодорожных станций и вокзалов для пассажиров. Все это существенно утяжелит денежно проект», – цитирует РИА «Новости» председателя Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолия Цуркина.

Он добавил, что крымская железная дорога уже заявила об увеличении скорости поездов на существующем отрезке Керчь – Джанкой – Симферополь.

Как сообщал «Новый День», к 2025 году Министерство транспорта России за 57 млрд рублей собирается электрифицировать железные дороги Крымского полуострова. В первую очередь будет электрифицирован участок Керченский мост – Джанкой.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 06.12.17

Встаем на лыжи: Крым накрывает снежный шторм. / Зверь погрузил крымчан во тьму. / Эксперт: Россия должна показать, кто есть кто на Олимпийских играх. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»