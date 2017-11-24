Ученые: Вода в Джанкойском районе не подходит даже для чая

Качество питьевой воды в Джанкойском районе значительно ухудшилось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые утверждают, что жители региона зачастую даже не могут использовать ее для приготовления чая.

Кроме того, ухудшение качества воды в скором времени может отразиться и на людях, которые живут за счет продажи выращиваемой фермерской продукции.

«В крупных селах Джанкойского района люди остались без работы и живут только за счет своих приусадебных участков, где выращивают овощи, клубнику. И я так понимаю, что через год-два этой водой нельзя будет поливать огороды, и этим людям придется то ли уезжать, то ли умирать», – рассказала заместитель директора Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко.

Также эксперт высказала свои сомнения насчет эффективности наполнения Северо-Крымского канала скважинами, расположенными на территории Северного Крыма. По ее мнению, в такой схеме поставки воды «явно видны потери», и юго-восток республики – как конечная точка, вряд ли получит ресурс в полном объеме.

По словам Радченко, в 2017 году в Крым вернулась засуха, которая последний раз наблюдалась в республике в 2013 году, а до этого фиксировалась в 2007 и 2009 годах. Эксперт также напомнила, что с прекращением подачи воды по Северо-Крымскому каналу из республики исчез ряд культур – к примеру, рис, соя. Сейчас прослеживается убыточность и по другим культурам. В связи с этим Радченко предложила внести корректировки в структуру посевных площадей.

«В условиях нашего суходольного полеводства мы должны рассчитывать только на те культуры, которые имеют невысокий транспирационный коэффициент, не относятся к влаголюбивым и не являются культурами с длинным периодом вегетации», – считает эксперт.

По ее словам, оптимальным для посева являются озимые культуры, 72% из которых на данный момент занимают зерновые. Радченко считает, что такое распределение является не совсем правильным, и сообщила, что согласно научным нормам, к 2020 году доля зерновых сократится до 66%.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 24.11.17

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