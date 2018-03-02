В 100 городах и поселках Крыма питьевая вода не соответствуют ГОСТу

Жители около 100 населенных пунктов Крыма пьют некачественную воду. Об этом заявил председатель республиканского госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль.

«По качеству мы очень отстаем от ГОСТовской питьевой воды. По наблюдениям, у нас жители практически ста населенных пунктов Крыма пьют некондиционную воду»,– цитирует чиновника РИА Крым.

По словам Вайля, проблему пытаются решить за счет установки опреснительных комплексов. Пилотный проект в прошлом году запустили в Каменке Первомайского района. В планах на текущий год оснащение такими же еще двух крымских сел в Раздольненском и Джанкойском районах. На эти цели из бюджета Крыма выделено12,5 миллионов рублей.

В целом на решение проблемы качества воды на полуострове, по подсчетам чиновника, понадобится около 500 миллионов рублей.

Как уже сообщал «Новый День», в последнее время значительно ухудшилась питьевая вода. По мнению экспертов, через год – два ей нельзя будет поливать даже огороды. Жалуются на воду и в Керчи. Из-за серого и коричневатого оттенка она не пригодна не только для питья, но и для бытовых целей: при стирке белых вещей об изначальном цвете можно забыть. Не помогают даже качественные, дорогие отбеливатели. Желтая накипь образуется и на посуде.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 02.03.18

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