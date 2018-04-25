Деньги за воздух: в Крыму вновь дорожает коммуналка

С 1 июля крымчан ждет новое повышение коммунальных тарифов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вода подорожает на 15%, электроэнергия и газ – на 7,5%.

«Максимальный тариф на водоснабжение и на водоотведение – не более 35 рублей. Водоснабжение и водоотведение – разные услуги. Если тариф предельный на водоснабжение 35 рублей и на водоотведение 35 рублей, то есть предельный совокупный тариф – 70 рублей за куб», – цитирует РИА Новости председателя Госкомитета по ценам и тарифам РК Ольгу Игошину.

По ее словам, июльское подорожание коммуналки – не последнее. В следующий раз тарифы поднимутся через год. При этом Игошина не исключила, что возможен и новогодний «подарок».

«Решение мы принимаем в декабре. До этого времени мы будем эти вопросы отрабатывать. Мы стремимся прийти к общероссийской практике повышать тарифы один раз в год с 1 июля. К экономически обоснованным тарифам мы рассчитываем прийти до 2021 года», – отметила Игошина.

Отметим, что на данный момент, к примеру, в Керчи, горожане платят за водоснабжение-35,31 рублей и за водоотведение-29,96 рублей за кубометр. Очередное повышение керчане воспринимают в штыки.

«Что?! 700 рублей за 10 кубометров, совсем с дуба рухнули?! За что?! За воду, которая 2 часа в день и то черная, как земля?!», – негодуют жители города.

«За такую воду, как в Керчи, еще людям доплачивать надо. Мы вынуждены для приготовления еды и для питья покупать бутилированную воду, а из-под крана только для технических нужд. «Радует» также и напор воды, с которым она поступает в квартиру. Лучше бы протечки устранили, а то повышение тарифов в городе, где вода заливает улицы, выглядит как издевательство над людьми. Будем платить за израсходованную и дополнительно за ту, которая утекла», – возмущаются керчане.

Посетители популярного городского паблика отмечают, что в буквальном смысле платят за воздух, который накапливается в трубах из-за частых отключений, а счетчик принимает его за воду.

Как уже сообщал РИА «Новый День», в начале марта текущего года председатель республиканского госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль сообщил, что жители около 100 населенных пунктов Крыма пьют некачественную воду, которой далеко до ГОСТа.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 25.04.18

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