Генсеку ООН придется обратить внимание на нарушение прав крымчан

Проблема нарушения прав крымчан и севастопольцев будет поднята на встречах уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой с генсеком ООН и руководителями Совета Европы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первую очередь будет поставлен вопрос о выдаче жителям полуострова виз для въезда в Евросоюз и США.

Напомним, консульские учреждения стран ЕС на территории России отказывают крымчанам в оформлении виз, переадресовывая их в свои киевские представительства. Но на Украине им также отказывают, мотивируя это тем, что их российские паспорта были получены незаконно.

«Считаю это грубейшим нарушением международных норм права, связанных со свободой передвижения граждан. Постоянно ставлю этот вопрос на встречах с послами, с международными организациями. И не далее, как позавчера на встрече со шведским послом я поднимала этот вопрос, но, к сожалению, не услышала понимания», – заявила Москалькова на пресс-конференции в Севастополе, добавив, что считает подобное поражение в правах незаконным, безнравственным и необоснованным: «Вопросы демократии и вопросы народовластия не могут иметь двойных стандартов».

Севастополь, Варвара Бурлакова

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