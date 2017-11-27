Крым может стать драйвером развития винного туризма в России

Крым является наиболее перспективным направлением для развития винного туризма в России. Но пока специализированный эно-туризм находится в самой начальной точке своего развития.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», винный туризм постепенно набирает популярность в России. Как правило, в рамках подобных путешествий можно познакомиться с процессом производства, культурой пития и попробовать новые сорта вина. Часто туристам предлагают самим принять участие в изготовлении горячительных напитков.

В пятерку наиболее популярных направлений винного туризма у россиян входят Италия, Франция, Испания, Португалия и Венгрия.

Едут в винные туры за рубеж в основном опытные и искушенные туристы. «В Италии винно-гастрономический туризм развит в каждом из 20 регионов. Это очень актуальная и перспективная ниша, потому в мире спрос на такой вид туризма растет с каждым годом. В России же винные и гастрономические туры востребованы взыскательными и увлеченными опытными путешественниками: теми, кто уже минимум лет 20 как ездят за рубеж, видели все – от классики до экзотики, и бегать по одним и тем маршрутам им становится просто неинтересно. Именно этот тип клиентов на полюбившихся им направлениях начинают искать различные «изюминки» – такие задачи и решает винный туризм», – цитирует «Вестник АТОР» менеджера по Италии европейского отдела туроператора «ВЕДИ ТУРГРУПП» Татьяну Федотову.

Стоимость эно-туров в Европу достаточно высока: от 1200-1400 евро на человека, поэтому в последнее время все более популярными становятся Грузия и Армения, где можно уложиться в 50 долларов США на человека в день.

Что касается России, то пока специализированный винный туризм в стране находится в самой начальной точке своего развития, отмечают эксперты, называя наиболее перспективными регионы, где есть необходимые ресурсы и собственное производство. Это, в первую очередь, Крым, Кавказские Минеральные Воды и Краснодарский край.

Но в данный момент представители турбизнеса не видят особой необходимости в бюджетных пакетных турах, подобных зарубежным, – экскурсии на винзаводы многочисленны и доступны, по сути, любому туристу. А развитие эно-туризма в премиальном сегменте сдерживает общий невысокий уровень культуры виноделия, потребления вина и ограниченное число винных регионов в России.

Напомним, по производству винограда Крым в России уступает только Краснодарскому краю и Дагестану: на долю РК приходится более 10% общероссийского сбора. При этом, производство виноградного вина в России в целом в первом полугодии 2017 года сократилось на 15,5%, до 15,246 млн декалитров (дал), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, розлив шампанских и игристых вин уменьшился на 12,2% – до 4,073 млн дал. Зато растет производство крепких напитков.

Симферополь, Лиана Макоба

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