Не менее 30 процентов: магазины и рестораны обяжут продавать российское вино

Розничные магазины и рестораны России обяжут продавать вина отечественного производства. Проработать вопрос введения соответствующих квот министерству сельского хозяйства поручил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с инициативой ввести квоты на российскую продукцию в размере не менее 30% от общего реализуемого объема в конкретной торговой точке выступила Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и вина» (объединяет «Массандру», «Инкерман», «Новый свет», «Золотую балку» и других виноделов Крыма).



​«Введение квоты даст мощный дополнительный импульс развитию виноградарства и виноделия, усилит наши позиции в конкурентной борьбе с иностранными производителями вин, которые в свое время фактически монополизировали винный рынок», – цитирует обращение крымчан РБК.



Авторы инициативы отмечают: в других странах для собственных производителей предусмотрены субсидии и дотации, в России этого нет, поэтому местные виноделы не способны конкурировать с иностранцами. Ухудшаю ситуацию и продавцы, требующие от производителей солидные бонусы.

Напомним, по производству винограда Крым в России уступает только Краснодарскому краю и Дагестану: на долю РК приходится 25% от общей площади виноградников и более 10% общероссийского сбора.

Однако в июле 2014 года, после присоединения Крыма к России, ЕС ограничил поставки продукции крупнейших крымских производителей в страны Европы. Виноделы попросили компенсировать негативные последствия санкций ЕС, ограничив импорт европейских вин, но эта идея не нашла поддержки у федерального правительства.



Затем сферу виноделия передали в ведение Минсельхоза, и осенью 2016 года был представлен проект «Концепции развития виноградарства и виноделия в Российской Федерации на период 2016-2020 годов и плановый период до 2025 года». Согласно оптимистичному сценарию развития отрасли в чтение 10 лет площадь российских виноградников должна увеличиться почти вдвое (с 89,1 тысяч гектаров до 153,3 тысяч га), а производство российских вин с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения – возрасти с до 29,2 млн дал.



Кроме того, розничным сетям и дистрибьюторам «настоятельно рекомендовали» ввести продукцию отечественных виноделов в ассортимент магазинов. В результате к осени 2016 года крупнейшие российские розничные компании констатировали значительный рост российской продукции в своих сетях – до 25% – 30%.

Но в текущем году ситуация изменилась: популярность российских вин пошла на убыль, сети начали сокращать закупки: «Сейчас идет контрактная кампания на поставки в 2018 году, и по многим сетям идет значительное снижение объемов или вовсе отказ, – говорит собеседник РБК. – Ретейлеры объясняют нам э​то тем, что российское вино так и не нашло отклика у покупателей и по-прежнему не может конкурировать по цене с винами, например, Нового Света».

Не могут российские виноделы пробиться и на внешний рынок: за девять месяцев текущего года экспорт российского вина снизился в денежном выражении на 28,4% – до $2,95 млн, а в натуральном выражении поставки за рубеж сократились еще больше – на 42% – до 1,35 млн литров.

Виноделы жалуются на заградительные барьеры: так, пошлина на российское вино в Индию составляет более 130% от стоимости ввозимого товара, во Вьетнаме – 65%, Таиланде – 54%. Это делает российскую продукцию неконкурентоспособной на внешнем рынке. В результате, амбициозный план о выведении отечественного виноделия на мировой уровень, представленный Минсельхозом год назад, провалился.

Кроме того, негативно на захват новых рынков влияют взаимные санкции и другие политические события. Сказывается на экспорте и отсутствие системы централизованного продвижения продукции на внешних рынках. По словам экспертов, для того, чтобы Россия могла бы увеличивать поставки за границу, нужны серьезные программы поддержки.

Сокращается и производство: выпуск виноградного вина в России в целом в первом полугодии 2017 года сократился на 15,5%, до 15,246 млн декалитров (дал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, розлив шампанских и игристых вин уменьшился на 12,2% – до 4,073 млн дал. Зато растет производство крепких напитков.



Вместе с тем, ряд экспертов весьма скептически оценивает перспективу реализации предложенной крымчанами идеи: «Важнее четко показать потребителю, где российское вино, а где импортные суррогаты, – цитирует РБК гендиректора винодельни Alma Valley Андрея Григорьева. – К сожалению, Минэкономразвития под надуманным предлогом блокирует введение требования об обязательном информировании о стране происхождения виноматериалов на лицевой этикетке».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 13.12.17

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