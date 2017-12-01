В Госдуме предложили способ защитить россиян от винных суррогатов

В России предлагают установить минимальную цену на вино. Подобным образом предполагается защитить потребителя от суррогата и фальсифицированной продукции.

Как передает корреспондент РАИ «Новый День», в ноябре Госдума в первом чтении приняла закон о развитии виноградарства и виноделия, согласно которому вином предлагается считать «алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта от 8,5 до 16,5 процента объема готовой продукции, произведенную в результате полного или неполного брожения ягод свежего винограда, виноградного сусла без добавления этилового спирта, а также без добавления концентрированного виноградного сусла и (или) ректификованного концентрированного виноградного сусла».

Закон так же определяет понятия «игристое» и «ликерное» вино (крепость последнего может достигать 22 «градусов»).

Защитить рынок от недоброкачественной продукции предлагается с помощью реестра виноградных насаждений и декларирования объемов урожая винограда и производства продукции: подразумевается, что подавать декларации будут сами виноделы, а подтверждать их данные придется саморегулируемым организациям.

Однако пока закон находится на обсуждении, настоящим бичом отрасли являются фальсификаты, в том числе напитки из порошка: «Порошковые вина – это ни для кого не новость, они есть в торговых сетях по-прежнему. Мы выступаем за то, чтобы ввести минимальную цену на бутылку вина», – заявил депутат Госдумы Константин Бахарев, отметив, что минимальную цену на вино невозможно прописать в рамках обсуждаемого в Госдуме закона. Для этого придется разрабатывать отдельный нормативный акт.

По мнению парламентария, сейчас потребитель неосознанно делает выбор в пользу подделок из-за цены – такая продукция в 1,5 – 2 раза дешевле настоящего вина: «кто-то сознательно, а кто-то по недомыслию – выберет ту, что дешевле, не понимая, что там натурального не может быть в принципе за эти деньги».

С другой стороны, производители, стремясь сократить издержки, часто используют дешевые импортные виноматериалы – из них изготавливается до половины российской винной продукции, и вкус такого «натурпродукта» мало чем отличается от порошкового суррогата.

Поэтому установка минимальных цен, хотя и выдавит с рынка часть фальсификаторов, вряд ли сможет решить проблему некачественной продукции на прилавках – просто покупателю придется платить больше.

Напомним, в России установлены минимальные цены на водку – 205 рублей за полулитровую

бутылку. Однако подделок меньше не стало. Так, в ноябре только в Крыму изъято более двух тонн фальсифицированной водки на общую сумму около 1 млн рублей. В целом, доля нелегального алкоголя на российском рынке достигает 30%.

Добавим, сегодня среднестатистический житель России выпивает около 5 литров вина в год, это в 4 раза меньше, чем 30 лет назад.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 30.11.17

Россия не готова к импортозамещению в виноделии – дайте денег. / Страховщики в тоске: в Крыму в разы выросли объемы судебных выплат по ОСАГО. / Госкомцен Крыма определился с тарифами на пассажирские перевозки на 2018 год. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»