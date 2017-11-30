Россия не готова к импортозамещению в виноделии – дайте денег

Россия не готова к программе импортозамещения в сфере виноградарства и виноделия. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев.

«Сегодня более половины всех виноматериалов импортируется по причине того, что просто недостаточно виноградников. Если в советские годы их было порядка 200 тысяч гектаров, то сегодня – 90 тысяч га. Из них плодоносящих порядка 70 тысяч», – рассказал Бахарев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму, по данным депутата, находится 30 тысяч гектаров виноградников. Позицию полуострова в отрасли он назвал сильной.

«Но опять же, 30 тысяч – это половина от того, что было в советские годы. И нам нужно восстанавливать виноградники и, естественно, без государственной поддержки сделать это невозможно», – считает депутат.

Среди направлений, которые должны предусматривать финансирование из бюджета, Бахарев назвал раскорчевку непродуктивных виноградников и посадку новых.

По его словам, половина всех крымских виноградников – это европейские сорта. Советская база по выращиванию крымских автохонных сортов утеряна, поэтому виноградари вынуждены следовать общей тенденции в отрасли.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 30.11.17

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