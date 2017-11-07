Российское вино не жалуют на международном рынке

Экспорт вина российских производителей резко сократился в 2017 году. Виноделы России жалуются на заградительные пошлины, которые делают российскую продукцию неконкурентоспособной на внешнем рынке. В результате амбициозная цель о выведении отечественного виноделия на мировой уровень, поставленная Минсельхозом год назад, провалилась.

За девять месяцев текущего года экспорт российского вина снизился в денежном выражении на 28,4%, до $2,95 млн, пишет РБК со ссылкой на информацию Федеральной таможенной службы. В натуральном выражении поставки за рубеж сократились еще больше – на 42%, до 1,35 млн литров.

Крупнейшими импортерами российского вина являются Китай и Украина, эти два государства существенно сократили ввоз. Продажи в Китай за девять месяцев снизились на 13%, до 1,6 млн долларов, на Украину – на 60%, до 866 тысяч долларов.

По словам виноделов, сокращение экспорта обусловлено укреплением рубля по отношению к иностранным валютам, а также заградительными пошлинами, которые ввели власти ряда стран. Так пошлина на российское вино в Индию составляет более 130% от стоимости ввозимого товара, во Вьетнаме – 65%, Таиланде – 54%.

Кроме того, негативно на захват новых рынков влияют взаимные санкции и другие политические события. Сказывается на экспорте и отсутствие системы централизованного продвижения продукции на внешних рынках. По словам экспертов, для того, чтобы Россия могла бы увеличивать поставки за границу, нужны серьезные программы поддержки.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.11.17

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