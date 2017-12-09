Мы не пьем, а лечимся: составлен рейтинг самых пьющих стран по итогам 2017 года

Представление о России, как о самой пьющей стране в мире, ошибочно. Это в очередной раз подтвердили аналитики Международной исследовательской компания Ipsos, составив рейтинг самых алкоголизированных государств. Результаты основаны на данных 39 стран по предварительным итогам 2017 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самой пьющей оказалась Бельгия – среднестатистический местный житель выпивает за год 12,6 литра спирта. На втором месте Франция (11,5 литра). Чуть-чуть отстала от нее Германия, где на одного жителя приходится 11,03 литра в год.

Много пьют в Венгрии (10,88 литра), Польше (10,71) и Великобритании (10,66). Россия оказалась на 7 месте – на каждого жителя страны в этом году пришлось 10,12 литра выпитого спирта. Замыкают ТОП-10 самых пьющих стран Австралия, Дания и Южная Корея.

Отметим, в рейтинге самых пьющих стран Европы, составленных на основе доли потребительских расходов на алкоголь, тройка лидеров выглядит по-другому. Здесь на первом месте оказалась Эстония, где на алкоголь приходится 5,6% потребительских расходов. Не скупятся на выпивку в Латвии и Литве (4,8% и 4,2% соответственно). В пятерку также вошли Польша и Чехия (3,6%). А средний показатель по Европе составил 1,6%.

Что касается России, то аналитики отмечают: потребление алкоголя в стране снижается. Например, вина среднестатистический житель России выпивает в последнее время около 5 литров в год, это в 4 раза меньше, чем 30 лет назад. В целом, количество алкоголя в литрах чистого этанола на душу населения сократилось с 11,1 в 2010 году до 10,12 в 2017.

При этом расходы на горячительное неуклонно растут: если в 2008 траты россиян на табак и алкоголь составляли около 6% в общей потребительской структуре, то сейчас – около 8,5%.

Москва, Игорь Юров

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