В Европе назвали самые пьющие страны

В Европе подсчитали, какая из стран является рекордсменом по потреблению алкоголя. Аналитики выяснили, что в 2016 году европейцы потратили на алкогольные напитки почти 130 млрд евро. Это эквивалентно 0,9% консолидированного ВВП ЕС. В среднем доля спиртного в потребительских расходах европейцев достигла 1,6%.

Оказалось, что с особой теплотой к выпивки относятся жители стран Прибалтики.в Прибалтике. Лидирует в списке Эстония. Там на долю алкоголя приходится 5,6% расходов населения. Далее идут Латвия и Литва с показателями в 4,8% и 4,2% соответственно.

Также отличились поляки и чехи. Эти нации заняли соответственно четвертое и пятое места: доля расходов жителей этих стран на спиртное достигает 3,6%. Меньше всего – 0,9% всех потребительских расходов – на алкоголь в Европе тратят испанцы, пишет РИА «Новости».

Как писал «Новый День», на прошлой неделе был опубликован «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации – 2017». Авторы доклада присвоили баллы каждому региону России в зависимости от показателей по шести критериям, а также сравнили результаты с 2015 и 2016 годами. Прочное лидерство третий год подряд удерживает Чечня, в аутсайдерах – Магаданская область.

Самыми «трезвыми», помимо Чечни, признаны Ингушетия и Дагестан. Стоит отметить, что эти республики удерживают лидерство уже на протяжении трех лет. Затем идут Карачаево-Черкесская Республика, Белгородская, Ростовская области, Ставропольский край. Замыкают десятку «трезвенников» Астраханская и Волгоградская области и Кабардино-Балкария.

Москва потеряла четыре позиции в рейтинге и заняла 32 строчку. Санкт-Петербург также опустился с 30 места в 2016 году до 37-го.

Свердловская область отвоевала 17 позиций с прошлого года и заняла 21 место. Такую же динамику показала Новосибирская область. Наилучшие показатели по сравнению с 2016 годом у Ярославской области (31 место), которая взлетела сразу на 30 позиций в рейтинге, на 25 строчек поднялся Хабаровский край (38 место).

Впрочем, есть и регионы, которые проигрывают схватку с алкоголизмом. Так Крым с прошлого года потерял 23 позиции и занял 52 место. Примечательно, что при первом составлении рейтинга в 2015 году, полуострову присвоили 15 строчку. Севастополь также третий год показывает негативную динамику – с 7-го места в 2015 году город скатился на 41 место.

Челябинская область также просела на 15 позиций и оказалась на 68 месте. Курганская область занимает 79 строчку в списке.

Пермский край замыкает пятерку регионов, где ситуация с антиалкогольной политикой самая плачевная. Затем идут Чукотский автономный округ, Республика Бурятия, Ненецкий автономный округ. Магаданская область не поменяла позиций и второй год подряд согласно статистике остается самым пьющим регионом России.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.12.17

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