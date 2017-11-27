Кому на Руси пить хорошо: названы самые трезвые и пьющие регионы страны

Опубликован «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации – 2017». Авторы доклада присвоили баллы каждому региону России в зависимости от показателей по шести критериям, а также сравнили результаты с 2015 и 2016 годами. Прочное лидерство третий год подряд удерживает Чеченская Республика, в аутсайдерах – Магаданская область.

Рейтинг подготовлен Федеральным проектом «Трезвая Россия» и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией (ВГТРК). Над составлением списка работала команда экспертов, социологов, юристов, экономистов, историков, психологов и журналистов. По словам авторов доклада, рейтинг представляет собой независимую и объективную картину об уровне потребления алкогольной продукции и его последствиях.

В своих оценках специалисты основывались на показателях шести базовых критериев: число умерших от отравления алкоголем, число больных с диагнозом алкоголизм, число преступлений, совершенных людьми в состоянии алкогольного опьянения, объем проданного в регионе алкоголя в литрах в пересчете на спирт, правонарушения, связанные с нелегальным оборотом алкоголя, а также «сила регионального антиалкогольного законодательства» – этот показатель складывается из «количества часов запрета продажи алкоголя в сутки» и «количества дней, когда полностью запрещена продажа алкогольной продукции».

Каждому региону присвоили баллы, в зависимости от суммы которых распределялись места. Чем меньше балл, – тем благополучнее субъект и тем выше занимаемое им место.

По итогам исследования, самыми «трезвыми» регионами вновь признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан. Стоит отметить, что эти республики удерживают лидерство уже на протяжении трех лет. Затем идут Карачаево-Черкесская Республика, Белгородская, Ростовская области, Ставропольский край. Замыкают десятку «трезвенников» Астраханская и Волгоградская области и Кабардино-Балкария.

Москва потеряла четыре позиции в рейтинге и заняла 32 строчку. Санкт-Петербург также опустился с 30 места в 2016 году до 37-го.

Свердловская область отвоевала 17 позиций с прошлого года и заняла 21 место. Такую же динамику показала Новосибирская область. Наилучшие показатели по сравнению с 2016 годом у Ярославской области (31 место), которая взлетела сразу на 30 позиций в рейтинге, на 25 строчек поднялся Хабаровский край (38 место).

Впрочем, есть и регионы, которые проигрывают схватку с алкоголизмом. Так Крым с прошлого года потерял 23 позиции и занял 52 место. Примечательно, что при первом составлении рейтинга в 2015 году, полуострову присвоили 15 строчку. Севастополь также третий год показывает негативную динамику – с 7-го места в 2015 году город скатился на 41 место.

Челябинская область также просела на 15 позиций и оказалась на 68 месте. Курганская область занимает 79 строчку в списке.

Пермский край замыкает пятерку регионов, где ситуация с антиалкогольной политикой самая плачевная. Затем идут Чукотский автономный округ, Республика Бурятия, Ненецкий автономный округ. Магаданская область не поменяла позиций и второй год подряд согласно статистике остается самым пьющим регионом России.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.11.17

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