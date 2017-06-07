Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы страны

Последние исследования Роспотребнадзора показали, что в России больше всего алкоголя пьют жители Магаданской области, затем идут Москва, Коми и Сахалин. Наименьший показатель потребления чистого спирта на душу населения зафиксирован на Кавказе. В целом за пять лет в стране продажи крепких спиртных напитков снизились на 40%. Впрочем, эксперты считают, что это не говорит о снижении потребления, а скорее о росте серого рынка алкоголя.

С 2011 по 2016 год в России среднее годовое потребление на душу населения в пересчете на этанол упало с 10,9 до 6,6 л, говорится в докладе Роспотребнадзора «Влияние потребления алкоголя и табакокурения на здоровье населения». Продажи алкоголя также заметно снизились – с 1,51 млрд л до 930 млн л, пишут «Известия».

По данным службы, больше всего пьют в Магаданской области, там объем продаж спиртного составил 14,1 л чистого спирта на душу населения. Затем идут москвичи, они потребляют 13,3 л. Жители Республики Коми и Сахалинской области выпивают 13 л в год. Наименьшие показатели зафиксированы в Ингушетии и Чечне – 0,1 л, Кабардино-Балкарской Республике – 0,5 л, Республике Северная Осетия – Алания – 0,6 л.

Что касается пива, то рекордсменом по его потреблению стала Московская область – здесь на каждого жителя приходится более 90 л за год. Вслед за Подмосковьем идет Республика Хакасия – 84,3 л, на третьем месте Сахалинская область – 82,8 л. Самые маленькие объемы потребления пива опять же на Кавказе: Ингушетия – 0,5 л, Дагестан – 2,1 л и Чеченская Республика – 2,2 л.

В целом по стране объем продаж пива неуклонно падает. По данным Росстата, в 2016 году граждане купили 7,8 млрд л пива, а в 2011-м – 10 млрд л.

Специалисты Роспотребнадзора считают, что снижение продаж спиртного является результатом государственной политики по борьбе с потреблением алкоголя. Однако эксперты связывают падение официальных продаж с ростом серого рынка. К тому же, например, на юге развито домашнее виноделие, которое не учитывается государственными службами. А в сельской местности делают и пьют самогон, тогда как потребление сурогатов не развито в столице. Официальная статистика не учитывает нелегальную спиртную продукцию, но если брать ее во внимание, в целом потребление алкоголя существенно не упало.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.06.17

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