Большинство россиян поддержат дополнительные антиалкогольные меры

Более 40% россиян назвали действующие меры по борьбе с алкоголизацией населения слишком мягкими. Такие данные содержатся в итогах опроса, проведенного специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так, 32% респондентов (на 10% больше, чем в 2006 году) выступает за принудительное лечение алкоголиков, а 38% хотели бы возродить закрытые в 2011 году вытрезвители. Кроме того, по признанию 41% опрошенных, в их близком окружении есть алкоголики.

Стоит также отметить, что более половины участников опроса (53%) считают необходимым ввести полный запрет на продажу алкоголя лицам моложе 21 года. «Сегодня общество санкционирует государству широкие полномочия по осуществлению достаточно жестких мер, направленных на ограничение потребления алкоголя: это касается и «закона 21», и запрета рекламы алкогольной продукции под зонтичными брендами, и восстановление вытрезвителей», – рассказал руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМа Кирилл Родин.

Кроме того, в отчете ВЦИОМа говорится, что две трети россиян безусловно (28%) или «скорее» (36%) поддержали бы начало в стране новой антиалкогольной кампании. При этом 13% (максимальный результат более чем за 10 лет) поддержали бы даже введение сухого закона, то есть полного запрета на производство и продажу спиртных напитков.

Среди прочих желательных мер названы также запрет на рекламу любого алкоголя, ограничение на продажу алкогольных напитков по утрам и повышение цен на них, а также введение уголовной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и появление на публике в нетрезвом виде.

«С другой стороны, формируется запрос не только на запретительные меры: общество ожидает наглядных мер по пропаганде здорового образа жизни. Если мы обратим внимание на то, что в целом россияне считают алкоголизм медицинской и социальной проблемой, то очевидно, что сегодня общество ожидает от государства масштабных шагов, которые были бы логичным продолжением политики, проводимой в последние несколько лет и направленной на борьбу с потреблением алкоголя и табачных изделий», – отметил Родин.

Не остались в стороне от проблемы и представители Русской православной церкви. По словам руководителя Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости синодального Отдела по благотворительности Валерия Доронкина, в российском обществе возникло сакральное отношение к алкоголю, которое привело к большому числу смертей. Он напомнил, что в России существует множество народных поговорок, так или иначе культивирующих употребление спиртного. Например, напомнил Дворкин, часто его соотечественники «после первой не закусывают», а «культура потребления алкоголя» в России отсутствует.

«Сколько ситуаций, в которых якобы никак нельзя не выпить: родился ребенок – надо «обмыть пяточки», хороним человека – надо «помянуть» рюмочкой. Но это не культура, а субкультура», – приводит «Интерфакс» слова Дворкина.

Как писал «Новый День», в августе 2017 года ВЦИОМ опубликовал данные очередного опроса, из которых следовало, что за последний год больше половины россиян стали меньше употреблять алкоголь. Между тем, в начале сентября глава Минздрава Вероника Скворцова констатировала, что уровень хронического алкоголизма в ряде регионов страны запредельно высок.

«Уровень алкоголизации населения Дальнего Востока в два раза превышает уровень алкоголизации всей России. Мы видим положительную динамику по всей стране и на Дальнем Востоке тоже, но если, скажем, уровень хронического алкоголизма и алкогольных психозов в целом по стране, заболеваемость у нас составляет 60 на 100 тысяч, то средний показатель по Дальневосточному округу – больше 120, а по Чукотке 330 на 100 тысяч – пятикратное увеличение среднероссийского уровня», – сказала Скворцова.

Она также отметила, что 70% смертей (прежде всего мужчин) в возрасте до 35 лет прямо связаны с алкоголизацией, с повышенной концентрацией алкоголя в крови. В связи с этим Минздрав создал комплексную программу по улучшению ситуации.

В начале июня об этой проблеме сообщал Роспотребнадзор. Ведомство провело исследование, которое показало, что больше всего алкоголя пьют жители Магаданской области, затем идут Москва, Коми и Сахалин. Наименьший показатель потребления чистого спирта на душу населения зафиксирован на Кавказе. В целом за пять лет продажи крепких спиртных напитков в стране снизились на 40%. Впрочем, эксперты считают, что это не говорит о снижении потребления, а скорее о росте серого рынка алкоголя.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.09.17

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