В Симферополе воруют мусорные баки

Контейнеры для мусора в Симферополе сдают в утиль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники муниципального предприятия «Экоград» обнаружили свои баки на территории пункта приема вторсырья на улице Трансформаторная.

Как отмечают в МУПе, случаи пропажи контейнерных баков в Симферополе в последнее время участились, в связи с чем работники «Экограда» и занялись их поисками.

«На территории пункта обнаружено имущество предприятия, а точнее пластиковые контейнеры объемом 1,1 кубометра в количестве 5 единиц в целостном виде, в раздробленном виде – около 3 кубометров, и металлические сетки для сбора вторсырья в количестве 7 единиц. Оценить количество уже переработанных баков не представляется возможным», – сообщили в МУП «Экоград».

Предприятие обратилось за помощью в полицию, после чего обнаруженное имущество «Экограда» вернули на предприятие, а следователи занялись расследованием, и выясняют, кто стоит за похищением мусорных баков.

Как уже сообщал «Новый День», по информации главы администрации Симферополя Игоря Лукашева, в столице Крыма сложился острый дефицит мусорных контейнеров. По его словам, городу требуется 2,5 тысячи контейнеров объемом 1,1 кубометра. В связи с этим, администрация заключает договора с ФСИН на изготовление металлических контейнеров.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 27.11.17

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