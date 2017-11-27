Украинский националист: Крым живёт лучше Украины – это недопустимо

Лидер запрещенной в России экстремистской украинской организации «Братство» Дмитрий Корчинский рассказал о жизни крымчан при России и призвал к репрессиям против соотечественников, посещающих полуостров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам Корчинского, «Незалежная» почти ничего не сделала, чтобы ухудшить жизнь жителей Крыма.

«Мы не перекрыли транспортное сообщение с Крымом, не преследуем тех людей, которые посещают оккупированные территории, не преследуем тех политиков и чиновников, которые посещают оккупированные территории», –заявил националист в эфире одного из телеканалов Украины. Он отметил: благодаря поддержке Москвы крымчане стали жить лучше.

Такую обстановку националист назвал недопустимой и призвал украинские власти «усложнить» жизнь на некогда принадлежащих Украине территориях: «Без сомнения, необходимо чтобы ситуация на оккупированных территориях ухудшалась, а не улучшалась. Мы сегодня можем констатировать, что бюджетники, военные пенсионеры и ряд чиновников живут лучше, чем при Украине, потому что Москва подбрасывает им денег».

Как сообщал «Новый День», Корчинский – не первый украинец, признавший, что крымчане стали жить лучше. Так, на прошлой неделе известный майданщик и атошник Алексей Мочанов, пораженный размахом строительства в Крыму, призвал Украину не строить иллюзий и отпустить уже навсегда потерянный Крым.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 27.11.17

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