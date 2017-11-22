У известного майданщика и шоумена отпала челюсть при взгляде на крымские проекты

Известный майданщик и атошник Алексей Мочанов, пораженный размахом строительства в Крыму, призвал Украину не строить иллюзий и отпустить уже навсегда потерянный Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам Мочанова, в то время как на Украине после майдана ничего не поменялось в лучшую сторону, воссоединившийся с Россией Крым стал процветать: в регионе развивают инфраструктуру и реализуют масштабные проекты. При этом он подчеркивает, что более чем за два десятилетия украинского периода в республике даже не удосужились залатать ямы на дорогах.

«Нельзя цепляться за Крым, когда он уже отчаливает: 25 лет там никто ничего не делал, у нас был ЮБК и голая степь, больше ничего. Джанкой как был разваленный в 1991-м году, мне кажется, что там ни одной ямы не заделали к 2014-му, когда он традиционно помахал рукой и, все-таки, в этот раз оторвался и уплыл.

Сейчас строят какую-то большую дорогу от Керчи до Севастополя, асфальтную с ответвлениями на Евпаторию, куда-то в сторону Джанкоя. Мост – это ерунда, это одно. Асфальтовая дорога через весь Крым – от Керчи через степной до Севастополя, полосами, с возможностью куда-то доехать», – цитирует «Политнавигатор» шоумена.

При этом он отмечает, что украинцам даже нечем похвастаться перед бывшими соотечественниками: «Мы ведь, за эти четыре года, не особо настроили дорог вокруг Могилев-Подольского, чтобы люди оттуда позвонили родственникам в Крым и сказали: «Зря вы откололись. У нас, вот, было так, а стало, посмотрите, как хорошо», – негодует Мочанов.

Отметим, что за годы воссоединения Крыма с РФ украинские политические деятели и общественники регулярно заявляют о том, что нашли действенный способ вернуть полуостров. Но, не один из ранее названых вариантов так и не стал реальным. Между тем, согласно опросам, в том числе западным исследованиям, крымчане назад возвращаться не собираются – с каждым годом растет количество тех, кто заявляет: «В 2014 году было принято верное решение».

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 22.11.17

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