«Развалимся не на две, а на три части»: известный киевский майданщик призвал немедленно пойти на уступки Донбассу

Известный украинский шоумен, один из руководителей Майдана и активный волонтёр АТО Алексей Мочанов заявил о неминуемом развале Украины в случае продолжения войны в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в эфире украинского телевидения.

Мочанов добавил, что для прекращения войны необходимо «поступиться принципами», а для предотвращения развала Украины – срочно найти «какую-то» объединительную идею.

«Была Чехословакия, искусственно сшитая страна из Чехии и Словакии. Чехи не очень любили словаков, словаки – не очень чехов… И потом они как-то раз – и разошлись. Если у нас не найдётся этой объединительной идеи, какой-то, то мы тоже развалимся не на две, а на три части. К огромному сожалению, сейчас любой выход из войны связан с тем, что надо поступиться какими-то позициями…», – призывает Мочанов.

Помогавший карателям волонтёр АТО считает, что в первую очередь в процесс прекращения гражданского конфликта и спасения государства необходимо вовлечь десятки тысяч семей военных, воюющих в Донбассе.

«Сколько должно ещё погибнуть, чтобы каждый из вас почувствовал, что всё, отпустило?.. Миллион? 30 миллионов?.. Если только тут всё начнёт раздираться, то что-то уйдёт Венгрии, что-то уйдёт Румынии, что-то уйдёт Польше, что-то уйдёт России, наверное, на что-то претендуют даже турки с болгарами. Мы должны понять, что мы в этом доме должны навести порядок сами», – приводит аргументы Мочанова «ПолитНавигатор».

Напомним, годом ранее Мочанов, поражённый размахом строительства в Крыму, призвал Украину не строить иллюзий и отпустить уже навсегда потерянный Крым.

Как сообщал «Новый День», недавно экс-глава созданной в 2014 году Петром Порошенко «Донецкой военно-гражданской облгосадминистрации», генерал и участник АТО Александр Кихтенко заявил об ошибочности и полном провале стратегии Киева в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.01.19

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